周樂樂：股市或現修復　新能源仍是主力

過去一周，滬深兩市波動較大，主要指數走勢分化，其中，創業板指、科創50與中小100指數均上漲，上證50、深成指與滬深300指數則下跌。申万一級行業來看，10個上升18個下跌，升幅前三分別為電氣設備(+7.05%)、綜合(+3.03%)與國防軍工(+2.45%)，跌幅前三位為房地產(-8.10%)、採掘(-6.96%)與建築材料(-6.09%)。數據上看，市場主線仍在新能源與新能源汽車產業鏈，同時，市場在尋找未來有增長潛力的先進製造業板塊，如：大飛機、半導體等，而地產與基建產業鏈因政策嚴控與景氣度低迷，繼續遭拋售。

市場消息方面，為了穩定能源供應與調控能源價格，近一周內國家發改委連發14文，全力推進煤炭產能釋放，嚴厲查處資本惡意炒作，引導煤炭價格回歸合理水平。趨嚴的政策調控疊加國內經濟數據持續下滑，市場預期需求減少與供應逐步增加，導致國內大宗商品持續下跌，周期股上周大幅回調。認為大宗商品行情中線已經結束，將回歸主線行業與低估值超跌的消費、科技板塊。另外，政府密切發文以支持新能源產業發展，10月26日，國務院發布《2030年前碳達峰行動方案》，其中提出擬到2030年非化石能源消費比重達到25%左右，到2030年，當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到40%左右，此外，美股特斯拉的高景氣和優異市場表現對A股新能源形成共振，兩重因素推升新能源行業大幅上漲。現時，筆者繼續看好國家政策扶持的新能源與新能源汽車行業，及其上下游產業鏈。

美股市場，儘管美國三季度實際GDP年化季環比較前值和市場預期明顯降低，但經濟增速放緩並未影響美股屢創新高。一方面，美國總統拜登公布1.75萬億美元預算法案，突出扶持新能源與醫療服務，儘管金額較之前3.5萬億美元有所減少，但該方案正式推出亦算利好消息，可以緩解市場對經濟前景憂慮。另一方面，美股龍頭企業財報數據提振市場信心，例如，受雲計算業務的強勁表現推動，微軟季度銷售和利潤增長；谷歌母公司Alphabet季度營收亦高於分析師預估。筆者認為，美國供應鏈恢復以及基建投資落實，繼續利好新能源行業，有利於燃料電池、新能源汽車行業、新能源等板塊走強。

第四季不管是宏觀流動性，抑或是A股場內流動性，有結構性的改善，但並未如市場預期的那麼寬鬆。短周期而言，指數在技術調整後有機會震盪修復，繼續認為結構性行情為主。新能源與新能源仍為主線，同時，部分基金禁止飄移，回歸消費、科技等行業，可關注相對底部轉強的低估值消費、互聯網科技等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂