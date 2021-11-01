美股三大指數創新高　金價跌1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報94.15；港匯見7.7793；離岸人民幣(CNH)報6.4051；美元兌日圓處114.18；歐元企1.1561，英鎊報1.3684。金價企1,780.03美元。布油報83.21美元，紐油處82.97美元。比特幣報6.14萬美元。道指期貨升70點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水80點。

●美股三大指數齊創收市新高。道指上周五(29日)收報35,819點，升89點或0.25%；標指收報4,605點，升8點或0.2%；納指收報15,498點，升50點或0.33%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報25,233點，跌144點或0.57%。

●11月恒生指數夜期收報25,162點，跌142點，低水215點，成交15,206張。

●著名對沖基金經理、Pershing Square舵手阿克曼(Bill Ackman)上周五在社交媒體發文，呼籲美國聯儲局應該立即啟動縮減買債計劃，並要盡快開始加息。

●外媒報道，美國外商投資審查委員會(FIUS)正在調查騰訊控股計劃以12.7億美元收購英國遊戲公司Sumo Group的交易。

●紐約12月期油收報每桶83.57美元，升76美仙或0.92%；布蘭特12月期油收報每桶84.38美元，升6美仙或0.07%。

●哥倫比亞央行上周五議息後宣布，7名委員會成員的一致支持上調利率50個基點，至2.5厘，為5年來第二度加息。

●紐約12月期金收報每安士1,783.9美元，跌1%，全周計累跌約0.7%；全月計累升1.5%。

●英國富時100指數收報7,237點，跌11點或0.16%；法國CAC指數收報6,830點，升26點或0.38%；德國DAX指數收報15,688點，跌7點或0.05%。

●美國聯儲局最重視的通脹指標，個人消費開支(PCE)物價指數於9月按年上升4.4%，符合市場預期；撇除能源及食品的核心PCE物價亦按年升3.6%，較預期略低0.1個百分點。