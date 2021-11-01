沈振盈：美股高危　面臨多重風險

過去一周港股表現反覆，主因仍然是受期指結算因素影響，大戶亦忙於做倉。恒指於26,200點水平遇到明顯阻力，反覆回落到25,300點水平，反映市況反彈力度不足，相信仍有下試低位的可能。

歸根究柢，港股之弱勢似乎仍與美股的下跌風險有關。美股上周初曾經急跌，其後又返回高位，表面上似乎是強勢持續，下跌的風險不大。

然而，美股確實位高勢危，現階段面對的風險甚多。美國聯儲局本周議息，主席鮑威爾對通脹的看法已有改變，擔心美國會再提早加息，這是極大的風險因素。再者，長債息率雖然已略作回吐，但仍未度過危險時期。

若然美國10年期國債孳息率再度衝上1.8厘水平，美股將面對極大的沽售壓力。

從玄學角度分析，本周市況仍然反覆，未可過分樂觀。日子方面比較淡勢，不利股市。

本周每日的股市走勢預測：

周一(癸丑日)：天干屬水地支屬土，土剋水之局，市況仍然向淡。

周二(甲寅日)：天干地支皆屬木，全木之局，略有升勢。

周三(乙卯日)：天干地支皆屬木，全木之局，走勢反覆。

周四(丙辰日)：天干屬火地支屬土，火生土之局，繼續反覆。

周五(丁巳日)：天干地支皆屬火，全火之局，走勢向淡。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)