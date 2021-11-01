港股曾挫逾400點 考驗兩萬五關 騰訊及阿里跌3%

港股跌幅擴大至超過400點，恒生指數低見24,972點，暫仍跌逾300點，於兩萬五關爭持。國企指數及科技指數齊跌超過120點，主板成交620億港元。

大型科網股沽壓加劇，騰訊及阿里巴巴齊挫3%；京東集團跌1.9%；小米集團跌1.6%；美團跌1.2%。另外，快手跌3.7%；百度跌3.6%；嗶哩嗶哩跌3.4%。

比亞迪股份配股集資137億元，股價曾挫逾半成，低見280.6元；暫仍跌3.4%報286.4元。

停牌7個月的保利協鑫能源復牌，股價曾飆逾8成，暫仍漲逾6成，報3.23元，成交超過80億元。

【09:20】港股偏軟 大型科網股受壓 比亞迪跌1%

港股踏入11月首個交易日開市偏軟，恒生指數跌108點或0.43%，報25,268點；國企指數低開35點或0.39%，報8,926點；科技指數跌36點或0.57%，報6,339點。

大型科網股偏軟拖低大市，阿里巴巴及小米集團跌1.1%；騰訊及美團齊跌近1%；京東集團跌近2%。

比亞迪股份折讓近7%配股集資137億元，股價開市跌1.5%，報292港元。