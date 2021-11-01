【產經直播】聯儲局料收水 港股恐再跌？
2021年11月01日 09:54
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踏入11月，美國聯儲局將於本周議息，市場普遍預期會公布「收水」，擬逐步收縮每月1,200億美元的買債額度，直至明年中完全結束有關計劃。消息如何左右本已偏弱的港股？
新能源車股比亞迪股份(01211)公布配售5,000萬股H股新股，定價為每股276港元，集資約138億元，較上周五收市價296.6元折讓6.95%。股價早前受季業績差拖累跌穿300元，股價會再跌幾多？另外，GX中國電車電池(02845)上周股價破頂，投資者如何捕捉波幅？
多家內銀上周五(29日)公布業績，其中建設銀行(00939)第三季純利788.5億元，按年多賺15.6%，不良貸款率為1.51%，微跌0.05個百分點，工商銀行(01398)上季則賺883億元人民幣，按年增10.59%，不良貸款率降至1.52%，亦微降0.06個百分點，業績收唔收貨？建行及工行股價近期調整不少，可否博反彈？
騰訊控股(00700)有份投資的互聯網券商富途，日前被人民銀行炮轟在未取得境內相關牌照、僅持有境外牌照的情況下，利用互聯網平台，「無照駕駛」為境內投資者提供境外證券投資服務，為非法金融活動。騰訊為富途的戰略投資者，對其股價影響有幾大？騰訊在下周三(10日)公布第三季度業績，投資者可以點樣部署？
其他新經濟股方面，阿里巴巴(09988)可否趁雙十一購物節部署好倉？
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