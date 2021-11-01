【高盛推介】比亞迪配股集資 股價受壓回調
2021年11月01日 10:31
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份宣布擬配售5,000萬股H股，佔擴大後已發行H股4.55%，每股配售價276港元，較上周五(10月29日)收市價折讓約7%，集資138億元，擬用作集團補充營運資金、一般企業用途等，並已獲中國證監會批准。
比亞迪由上周三(10月27日)起連跌，當中上周五失守300元關口，收市跌約1.7%，周一(1日)早間繼續下跌。早上低開約1.6%後跌幅擴大，最低見280.6元。現報284.8元，跌約4%，目前為連續第4日下跌。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周五獲資金轉向流入，有約310萬元。
牛熊證方面，則見牛證及熊證於上周五皆獲資金轉向流入，當中流入牛證的資金有約300萬元，並較集中在280元收回區域的近牛。熊證則錄得約730萬元資金流入，並較集中在350元收回區域的遠熊。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇有年期約3個月的比迪購(24837)。貼價選擇有年期約3個月的低街貨比迪購(24189)。價外選擇有年期約4個月的低街貨比迪購(29401)。牛證方面有屬遠牛的比迪牛(62427)，與現價有約25元收回距離。
比迪購24837，行使價350元，2022年1月26日到期，實際槓桿5.9倍，高槓桿。
比迪購24189，行使價328.88元，2022年1月25日到期，實際槓桿5.6倍，貼價、低街貨。
比迪購29401，行使價369.08元，2022年2月21日到期，實際槓桿5.5倍，價外、低街貨。
比迪牛62427，收回價260元，行使價256元，換股比率500，槓桿比率10.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
比迪沽29694，行使價250元，2022年1月28日到期，實際槓桿4.7倍，貼價、低街貨。
比迪熊66129，收回價320元，行使價324元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，新上市熊。
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