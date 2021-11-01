【瑞通推介】恒指曾跌穿兩萬五　資金撈牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股上周五(10月29日)創收市新高，道指收報35,819點，升89點或0.3%。恒指上周五收報25,377點，跌178點或0.7%，連跌4日。周一(1日)早間最多再挫逾350點，考驗兩萬五關口之支持力，一舉跌破20天線和50天線。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾6,000萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾9,800萬元，反映投資者認為港股連跌後將見技術反彈。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價25,100至25,199點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

騰訊控股將於11月10日公布第三季業績，而旗下《王者榮耀》IP新遊戲剛於上周六(10月30日)首發。另美國外商投資審查委員會調查騰訊以12.7億美元收購英國遊戲公司Sumo Group的交易。此外，科企相關監管繼續出台。國家教育部等部門印發《關於進一步加強預防中小學生沉迷網絡遊戲管理工作的通知》，督促網遊企業加大內容審核力度。另工信部規範企業電腦PC端應用軟件彈窗信息行為。騰訊上周五以全日最低位481元收市，降1.5%，失20天線，周一早間繼續調整，跌逾2%，跌穿472元水平。上周五有約3億元北水淨沽出騰訊。輪證資金流方面，逾4,700萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾750萬元淨流出。

中國平安季績後未止跌，上周五是表現最差藍籌，最多挫逾5%至55.25元，收市維持4.2%的跌幅，報55.9元，跌破20天線。股份已連續六個交易日向下，累跌10.9%。平保公布，於10月29日透過上交所回購600.5萬股A股，每股價格介乎49.26元至50.23元人民幣，涉資近3億元人民幣。不過平安H股周一早間繼續受壓，曾挫逾3%，跌穿54元見支持，其後跌幅收窄兼倒升。上周五有約660萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有約430萬元淨流出。

比亞迪股份同樣績後走弱，上周五曾瀉4.2%至289元，及後獲資金承接，收跌1.7%於296.6元，錄3連跌。比亞迪公布以每股276元配售5,000萬股H股，較股份上日收市價折讓近7%，集資138億元。比亞迪周一早間曾挫逾5%至280元邊緣。以上周創出的324.6元歷史高位計，股價目前累計調整逾1成。逾600萬元在上周五淨流入其輪證好倉，同日淡倉亦有逾650萬元淨流入。

友邦保險上周五收跌1.9%於87.85元，連失10天和20天線。美國聯儲局今周議息，結果料影響美國債息走勢。另友邦將於月內公布上季新業務摘要。股份周一早間升上88元後出現沽壓，曾跌至86.5元的1個月低位。上周五有逾400萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有近30萬元淨流出。

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