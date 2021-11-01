【高盛推介】騰訊下挫見3周低 資金部署好倉
2021年11月01日 11:19
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股近日股價受壓，繼上周五(10月29日)跌1.5%後，周一(1日)早間繼續下跌，低開約1%後跌幅擴大，最低見465港元，為過去3周低位。現報466.8元，跌約3%。
騰訊早前宣布以12.7億美元收購英國遊戲公司Sumo Group。Sumo Group指出美國外國投資委員會已介入調查。日本出版商角川集團宣布與騰訊建立戰略聯盟，騰訊透過子公司以約300億日圓收購角川集團6.86股權，成為第3大股東。
觀察個股輪證資金流向，好倉於上周五獲資金轉向部署，當中認購證錄得約2,280萬元資金流入，為上周五最多資金流入的認股證相關資產。牛證於上周五獲資金繼續流入，有約2,460萬元，並較集中在440元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的騰訊購(23013)。貼價選擇可留意年期約2個月的騰訊購(24833)。價外選擇可留意年期約3個月的低面值騰訊購(25582)。牛證方面的近牛選擇可留意低街貨騰訊牛(60817)，與現價有約25元收回距離。遠牛選擇可留意騰訊牛(60234)，與現價有約40元收回距離。
騰訊購23013，行使價525.5元，2022年1月19日到期，實際槓桿11.4倍，高槓桿。
騰訊購24833，行使價500元，2021年12月28日到期，實際槓桿13.0倍，貼價、高槓桿。
騰訊購25582，行使價550元，2022年01月26日到期，實際槓桿11.8倍，價外、低面值。
騰訊牛60817，收回價440元，行使價437.2元，換股比率500，槓桿比率14.7倍，低街貨、高槓桿近牛。
騰訊牛60234，收回價425元，行使價422.2元，換股比率500，槓桿比率9.7倍，近40元收回距離遠牛。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的騰訊沽(26309)。價外選擇可留意年期約3個月的低街貨騰訊沽(29496)。熊證方面可留意屬貼熊的騰訊熊(66121)，與現價有約40元收回距離。
騰訊沽26309，行使價437.8元，2022年1月21日到期，實際槓桿9.1倍，高槓桿。
騰訊沽29496，行使價415.68元，2022年1月26日到期，實際槓桿8.2倍，價外、低街貨。
騰訊熊66121，收回價510元，行使價513元，換股比率500，槓桿比率9.7倍，新上市貼熊。
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