調查：香港初創企業增至3755家　僱用人數升29%

投資推廣署進行的「2021年初創企業統計調查」顯示，香港的本地初創企業總數再創新高，達3,755間，較2020年增加12%，而受僱於初創企業的僱員數目亦較去年增加29%，反映初創企業為不同商業界別的求職市場帶來正面影響。

調查指出，初創企業選擇在香港創業的主要原因為方便進入國際或區內市場(73%)、簡單稅制及低稅率(67%)、中國內地發展商機(61%)，以及容易獲取資金(59%)。調查亦指，香港初創企業僱員人數達13,804人，涵蓋多個商業界別，包括金融科技、電子商貿、供應鏈管理、物流科技和專業或顧問服務，招聘增長反映香港的就業市場前景樂觀。

疫情亦加快遙距和網上學習的應用，並推動教育科技蓬勃發展。相較2020年，與教育科技相關的初創公司數目高見27%的增長。

香港作為讓初創企業進入中國内地和亞洲市場的橋樑，持續吸引海外初創企業來港發展。調查結果顯示，雖然66%的初創公司創辦人為香港本地人士，7%為回流香港人士，但28%為非本地人士。他們分別來自中國內地(20.5%)、美國(14.4%)、英國(11.1%)、法國(7.1%)及印度(6.8%)等地。

投資推廣署初創企業主管陳幗貞表示，隨着疫情下數碼化趨勢持續加速和擴展，香港的初創企業數目預料將繼續上升。在2022年，預計會有更多初創企業着重於環境、社會和企業管治及淨零排放，而房地產科技、社會創投和綠色科技亦會有強勁增長。