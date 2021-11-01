陳偉明：議息後　順勢而行

受中國監管政策拖累港股9月市況不斷沉底，正當市場開始擔心10月股災，恒指在向下假穿9月低位23,771點後便於10月初見底，憧憬內地監察鬆綁加上估值吸引，重磅科技股帶動港股由23,681點，急升至26,234點，短時間內挾淡倉急升近2,500點。

市場開始逐漸相信，港股大有機會已經在23,681見全年低位，加上圖表出現10天綫升穿50天綫的黃金交叉傳統技術利好信號，市場情緒樂觀，甚至開始認為龍頭科網股對監管消息已經消化，而港股亦已反映未來聯儲局收水預期，再大跌風險不大。

結果，重磅科技藍籌及內險股在獲利回吐下，拖累港股上周二(26日)在26,234點見頂急插逾1,200點，今(11月1日)早並下試25,000關。幸好，筆者早已提醒恒指在26,000點之上再大升機會不大，而且更強調小心反覆上落市中假突破多，而黃金交叉更是超買「利淡」訊號。

這次中概科技股再度轉弱，表面上是因為中美科技角力憂慮再起，實際原因是在加息漸近的大趨勢下，科技股很容易出現超買獲利回吐。總之，科技板塊短炒還可，長揸盡可能避免。美國聯儲局將於本港時間周四(4日)凌晨公布議息結果，到時宣布收水縮減買債是預料中事，重點觀察聯儲局會否暗示有機會在2022年底前提前加息。

技術上，期指不但在26,000點上遇阻，更出現「島形頂」利淡信號，而且連日陰獨，論勢絕對是差，但不要忘記筆者多次強調反覆上落市中假突破特別多，很容易出現「似好不好，似淡不淡」的迹象。後市關鍵重點仍是本周四聯儲局議息結果後的港股走勢，到時有機會出現短暫的技術突破，建議利用期權即月極價外Long倉小注順勢而行。如果議息後期指迅速修復本周一至三(11月1至3日)高位，港股再升可期。相反，陰燭跌穿本周一至三低位，小心港股有再試10月初大約23,700點風險。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理陳偉明