加強聯繫！星交所向內地發布證券市場數據

新加坡交易所(下稱星交所)與上海證券交易所旗下全資子公司中國投資信息(下稱中投信)簽訂合作協議，以在中國內地發布星交所證券市場數據，讓市場參與者能實時瞭解股市價格動態，即日起生效。

根據協議內容，中投信將負責向中國市場數據供應商、經紀商及媒體渠道發布、營銷和銷售星交所核心證券數據，從而使投資者接觸更多投資機會。星交所將通過實地開展投資者教育，進一步支持上述舉措。

投資者可以獲得多個行業的上市公司數據，包括星交所的房地產投資信託(S-REITs)以及地產商業信託。新加坡是亞洲(日本除外)最大的房地產投資信託市場，共有42只S-REITs和地產商業信託於當地上市，總市值超過1,100億新加坡元。

星交所董事總經理兼數據、連接與指數部主管吳健怡表示，市場參與者需要可靠且及時的信息幫助他們做出投資決策，樂見其國際化產品能帶到中國內地。隨着進一步拓展與上交所的合作，期待加強新加坡與中國資本市場之間的聯繫，並為中國的國際化進程提供更多幫助。

中投信董事總經理王偉表示，希望借助更豐富的市場信息產品，提升中國市場參與者對投資組合管理的認知水平，期待加強與星交所在其他領域尋求進一步合作。