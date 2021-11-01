洪水橋#LYOS料周六發售　明或再加推單位

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，政府着力推動新界北發展，洪水橋一帶有意增建連接前海的跨境鐵路，料有助兩地商業及創科人才互通，帶動周邊物業升值。#LYOS坐落洪水橋，以吸引價錢推出首批單位，預料吸引大批年輕買家垂青，公司特設全行首間旗艦專門店，協助客戶了解項目最新資訊。

此外，該盤夥拍經絡按揭推出「#置低息高成數按揭計劃」優惠，經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，如客戶購入項目600萬港元或以下單位，可選擇即供付款方式，並以「舊按保」承造最高9成按揭。而選購600萬元以上至1,000萬元的單位，可選擇建築期付款方式，待項目落成後以「新按保」承造最高9成按揭。

假設購入項目折後入場價為345.8萬元的單位，並以即供付款方式即時入市，選用該計劃按揭成數最高可達樓價9成，若供款期30年，實際按息1.37厘(銀行同業拆息HIBOR加1.3厘)計算，首期只需34.58萬元，而每月供款只需10,548。