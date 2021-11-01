經濟學人預測明年十大風險　美股爆煲屬高危

英國「經濟學人智庫」(EIU)發表最新報告，預測了10種可能對2022年全球經濟增長及通脹帶來最大風險的情況，當中有4項與中國有關，而美國股市崩盤的機會「非常高」。

外媒引述EIU的報告指出，對全球經濟影響最大的4種情況，分別是「美中關係惡化使全球經濟脫鈎」、「內地房地產崩盤導致經濟急速放緩」、「新變種病毒出現，並證明對新冠疫苗有對抗性」及「內地與台灣爆發衝突，迫使美國介入」。

儘管上述4個情況對全球經濟影響巨大，惟一起發生的機會不高。當中以「美中關係惡化導致全球經濟脫鈎」及「內地房地產崩盤導致經濟急遽放緩」發生的可能性為「高」。「新變種病毒出現，並證明對新冠疫苗有對抗性」發生的機率為「中等」；至於「內地與台灣爆發衝突，迫使美國介入」的可能性則為「低」。

EIU報告預期，內地應不會對台灣展開直接衝突，因美國可能會介入。然而，兩岸一旦發生衝突，將摧毀台灣的經濟，包括全球供應鏈所依賴的半導體產業。同時，還可能惹來美國、澳洲和日本參與的風險，為全球衝突埋下伏筆，帶來災難性的經濟後果。

另外，發生機會率屬「非常高」的兩個情況，分別是「貨幣緊縮出乎意料地快速，導致美國股市崩盤」及「廣泛的社會動盪影響全球復甦」，這兩個情況對全球經濟增長的影響分別為「高」和「低」。

其餘4項預測情況分別為「國內和全球金融環境收緊，妨礙新興市場的復甦」、「歐中關係顯著惡化」、「嚴重乾旱引發飢荒」及「國與國之間的網絡戰，削弱了主要經濟體的國家基礎設施」。

EIU報告指出，美、中正在爭奪在全球的影響力，美國總統拜登正試圖說服盟國一起向中國施壓，包括在貿易、技術、金融及投資等領域對華實施制裁，迫使一些市場及企業選邊站。在極端的情況下，可能導致各國在經濟上無法保持中立，將劃分為支持中國或支持美國的陣營。

EIU報告預測，疫後經濟復甦將於2022年持續，預期明年全球GDP年增長4.1%，惟不同地區的復甦速度會有巨大差異。種種因素將壓低中國實質GDP增速，至低於近幾年6%至7%的常態值。而中國經濟增長疲弱，將引發全球經濟下滑，而大宗商品出口國尤其受到影響。

至於內地房企恒大集團的財務危機，EIU報告稱，內地緊緊控制金融市場，並願意介入並救助財困的公司，意味內地出現大規模金融危機可能性不大。然而，許多內地房企都面對高負債問題，倘若樓市氣氛惡化導致整個產業出現連串違約，情況將更難控制，將會令樓價崩盤、投資收縮、政府要出手救助銀行及家庭，而家庭財富將受重創。