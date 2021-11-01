陸金所香港：跨境理財服務轉移至網上成為大趨勢

陸金所香港行政總裁蔡華在一個活動上表示，在政府全面支持下，大灣區成為金科技創新的理想試點，而跨境理財通亦為區內財富管理市場帶來龐大機會，目前區內的海外投資比例僅為2至3%，預期隨着人民幣逐步國際化，比例將顯著增加。同時，大灣區從金融科技解決方案的沙盒，轉化為連接內地與全球財富管理行業的橋樑，對行業至為重要，而內地金融行業參與者亦因而受惠。

不過，他認為，個別銀行及金融機構或需要提升金融科技水平，才能適時並全面把握有關機遇。特別是在後疫情下，客戶難以親自到跨區分行會見客戶經理，如果銀行希望於跨境理財通中受惠，將服務轉移至網上將成為大趨勢。

他指出，儘管部分中資銀行與客戶的關係非常穩固，但在理財業務上仍面對不少挑戰，包括缺乏網上見客的場景、產品選擇少或缺乏吸引力、投資流程斷裂，以及營運管理自動化程度低等，認為金融科技或財富科技公司可以成為銀行的合作夥伴，為銀行的財富管理業務提供一站式金融科技解決方案，例如在技術和營運支援；在軟件、平台及基礎建設上提供雲計算技術及服務，協助金融機構提升財富管理的服務效能、並有效地節省營運成本。

蔡華又說，隨着客戶人數的迅速增長，傳統單以客戶經理服務投資者的服務模式或難以持續，智能投資顧問服務將成為關鍵，特別是當中不太熟悉市場的內地投資者需要更多網上服務。