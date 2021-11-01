CFA協會發布ESG披露準則　冀杜絕「漂綠」行為

全球投資專業人士組織CFA協會宣布發表首個自願性全球投資產品環境、社會及管治(ESG)披露準則，讓投資者、顧問、諮詢及分銷人員更了解市場上各類ESG 資產品，日後衡量和比較ESG投資產品將會更容易。

ESG披露準則所依據的原則，就是從投資產品的投資目標、投資程序及投資者責任活動，公平展示及全面披露環境、社會及企業管治等議題。ESG披露準則適用於任何類型的投資工具、資產類別及ESG投資策略，讓投資者更容易獲得可靠全面、清晰統一的參考資訊。

CFA 協會亞太區董事總經理連伯樂(Nick Pollard)表示，目前，ESG 投資環境依然錯綜複雜。儘管在可持續發展報告方面有多項公認的商業利益，但必須尋找杜絕「漂綠」行為(greenwashing)的方法，確保公開的ESG投資產品資訊完整，讓最終投資者更容易理解和進行比較。

CFA協會亞太區行業倡導總監梁家恩指，要找出適用的財務報告準則和ESG相關數據向來也困難重重。因此，市場有實際需要制訂全球統一的方針，既可保障投資者，亦能就 ESG 事宜為投資者解決透明度問題。