金價企1780美元水平 道期升84點
2021年11月01日 16:11
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美匯指數報94.18；港匯見7.7811；離岸人民幣(CNH)報6.4018；美元兌日圓報114.44；歐元企1.1563，英鎊處1.3669。金價報1,784美元。油價偏軟，布油報83.37美元，紐油報83.03美元。比特幣企6.2萬美元水平。道指期貨升84點。
●市後關注點
08:30 日本10月製造業採購經理指數（PMI）
17:30 英國10月製造業採購經理指數（PMI）
21:30 加拿大10月製造業採購經理指數（PMI）
21:45 美國10月製造業採購經理指數（PMI）
23:00 美國10月ISM製造業採購經理指數（PMI）
●恒生指數全日收報25,154點，跌222點或0.88%。國企指數收報8,899點，跌62點或0.7%；科技指數收報6,279點，跌96點或1.51%。主板成交1,350億港元。https://bit.ly/3CAGFMP
●歐股早段做好，三大指數升幅介乎0.37至0.7%。 https://bit.ly/3GH585R
●滬綜指收跌2點，滬深兩市成交額連續第7個交易日再破萬億，錄逾12,231億元。https://bit.ly/3pWbf0c
●中國經濟：
-中國10月財新製造業PMI升至50.6，高過預期。
-中國正式提出申請加入《數字經濟夥伴關係協定》。
●澳洲上月IPO交易規模急擴張，逾2年來首越香港。
●外資撤走！美企駐港總部數目降至18年最低。
●調查：香港初創企業增至3,755家，僱用人數升29%。
●加強聯繫！星交所向內地發布證券市場數據。
●被滴滴嚇怕！軟銀旗下願景基金轉投日本獨角獸。
●財庫局：「拍住上」資助計劃已批出93宗申請。
●恒馳5傳已進入試產階段，離量產僅差道路准入許可。
●運動飲品成新戰場？傳可口可樂斥436億買起BodyArmor。
●吉汽旗下幾何品牌傳計劃搭載華為鴻蒙系統。