陽光城集團提出美元票據交換要約　多筆境內債價暴瀉

深圳上市的陽光城集團周一(1日)公布，尋求把三筆新交所掛牌的美元票據進行交換要約，以避免債務違約及潛在的債務重組。

陽光城股價周一瀉7.45%，報2.98元人民幣。旗下多筆境內債價暴瀉，包括明年8月到期的「20陽城03」收跌41.03%，盤中兩次臨時停牌；明年4月到期的「20陽城01」收跌38.11%，盤中兩次臨時停牌。

根據公告，公司提出對每1,000美元本金持有人，支付25美元現金，另加2022年到期、票息10.25厘的新優先票據，本金額同樣為1,000美元。涉及的三筆票據，分別為2023年2月到期、2022年1月到期及2022年3月到期，未償還金額總共為7.47億美元。要約交換的最低接受本金總額為已發行本金的85%。

陽光城表示，步入第三季之後，內地針對房企財務指標設「三道紅線」政策實施至今已一年，房企以及資本市場經歷了一個拐點。政策持續收緊、買家情緒惡化等，導致行業再融資渠道暫時關閉，讓公司短期流動性面臨巨大壓力。

截至9月底，該企總借貸為388.418億元人民幣，貨幣資金為271.804億元人民幣，當中很大部分為限制性及預售監管資金。

該企第三季收入114億元人民幣，按年跌18.23%。該企之前公布第三季業績遭兩名董事投反對票，理由是對公司季內經營惡化，需要得到管理層合理解釋。