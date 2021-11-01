景順趙耀庭：通脹將保持高位　料明年中才回落

能源成本上升、供應鏈和勞動力短缺，以及將臨的緊縮貨幣政策，導致市場對持續高通脹存在擔憂，引發市場波動。景順亞太區(日本除外)全球市場策略師趙耀庭預期，通脹將繼續保持高位，並在2022年年中開始回落。雖然高物價可能仍是下個季度的市場焦點，但不會是永久性的，由於創新科技提高生產力，以及全球人口增長放緩等宏觀情況，應該可以控制通脹情況。

他提到，現時經濟重新開放所帶來的需求，在供應限制及短下，推動通脹且保持在高位。相信未來幾個季度縮減財政赤字和收緊貨幣政策，將成為一股抵銷力量。與2021年相比，2022年的財政支持將明顯減少，各國主要央行應在明年年中停止購買資產，美聯儲最早將於2022年年中加息。

美國、歐盟和中國的廣義貨幣供應增長已經見頂，趙耀庭預計，未來幾個季度發達市場將恢復正常的家庭支出模式，這將緩解許多企業的庫存緊縮。自1992年以來，美國的平均庫存與銷售比率為1.52，而目前為1.08，反映出美國消費者的商品支出顯著增加。

隨着市場消化邁向增長放緩的經濟、通脹上升和貨幣政策逐步收緊，未來幾個季度可能會出現更大的市場波動。加上主要經濟體放緩至趨勢性實際增長率，他認為，在這種新常態下，美國和新興市場的大盤股以及房地產等另類投資應該表現良好。