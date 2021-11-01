中國國債納富時指數　料吸1400億美元資金流入

富時羅素全球政府債券指數(WGBI)於10月29日起36個月內分階段納入中國國債，瑞銀證券中國利率市場策略分析師夏愔愔根據更新後的權重、36個月的指數納入時間，以及約2.5萬億美元的跟蹤WGBI的管理資產規模估算，納入該指數後，將為中國國債市場帶來的約1,400億美元左右的資金流入規模，平均每月的資金流入規模在39億美元左右(約250億元人民幣)。

根據8月19日富時羅素發布的更新資料，將有50隻人民幣國債符合納入標準，這些國債全部納入後在WGBI指數中的權重將達到5.58%，高於3月公告中預計的5.25%的權重。值得留意的是，目前人民幣債券亦已經被納入另外兩個主要的全球債券指數，即彭博巴克萊全球綜合(BBGA)指數和摩根大通GBI-EM指數。

該行認為，儘管今年首九個月沒有新的指數納入進行，但境外機構仍顯示出較強的配置興趣。相對來說，境外機構對政策性銀行債的配置力度在今年則有所放緩，其政策性銀行債持有量在今年前9個月增加了1,482億元至1.1萬億元，去年全年的增量為4,208億元。

夏氏指，當前中美10年期國債的利差已經從年初的200基點以上，收窄至目前的150基點以下，但仍略高於2015年以來的歷史均值水平，加上今年以來人民幣對美元的匯率相對平穩，推動今年境外投資者人民幣債券配置的繼續增長。基於前文估算，WGBI納入中國國債可能帶來每月平均約250億元人民幣的資金流入，相當於今年首九個月境外機構所持國債的月均淨增量的50%以上，預計今年全年中國債券市場的外資流入規模有望達到8,000億元人民幣(約1,250億美元)。

瑞銀全球金融市場部中國主管房東明表示，留意到全投資者對中國的債券市場有資產配置的熱切需求。同時引述據央國債登記結算有限責任公司及上海清算所債券相關託管資料指，今年首九個月中國銀行間債券市場累計流入5,902億元人民幣；截止9月底，外資持有債券規模總額達3.8萬億元人民幣，按年增長30.8%，相信WGBI納入中國政府債券將進一步推動這一趨勢，同時驅動國際投資者對中國政府債券的被動和主動配置。