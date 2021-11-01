電動車中概股放榜！小鵬及理想10月交付倍增 蔚來降近三成

在美國上市的三大中國電動車製造商相繼公布銷售數據，其中小鵬汽車及理想汽車10月份交付數量按年飆升逾倍，蔚來卻錄得下跌。三隻股份於美股盤前分別升2.72%、跌2.64%及跌4.67%。

小鵬汽車公布，10月份電動車總交車數量達10,138輛，按年增233%，9月年增幅為199%，交車數目已連續兩個月突破萬輛。今年首10個月，電動車交車量為66,542輛，按年增289%，今年以來小鵬汽車歷史累計交車數量突破10萬輛。

蔚來汽車表現相對遜色，此前公司發布的銷售數據顯示，10月交付3,667輛汽車，按年下降27.5%。截至9月31日3個月交付24,439輛汽車，按年增長100.2%，因部分生產線升級和預備新產品推出，導致10月銷量有所下降。