融漲又來？華爾街「好友」警告牛市剩下6個月光景

每逢股市升至高位，總有人不忙提醒風險，被指是華爾街知名「好友」的富國證券股票策略部門主管哈維(Chris Harvey)警告，今年底美股將出現「融漲」(melt-up)現象，標指將上望4,825點，而明年可能反轉走跌，修正幅度恐達到10%。

所謂的「融漲」意思是投資者蜂擁入市是因非理性的樂觀情緒，而不是企業基本因素，這往往是股市最後升浪，而升幅可以十分驚人。

Chris Harvey解釋，從很多散戶和投資人那裏看到的是，他們覺得市場此時「牢不可破」，雖然走勢是有些彎折，但從未「破局」，這使「害怕錯失」（FOMO）行情達到另一個層次，也使投資信心達到一定程度。

他表示，強勁的經濟基本面、優於預期的業績、低廉的資金成本和場邊等待的大量現金，是推動美股持續走高的動力，「牛市已經到了尾聲，現在來到不合理變得合理的階段，你沒料想到會發生的事情會發生，而且很可能發生」。

Harvey預估美股的融漲行情將持續3到6個月，到明年第二季，美國聯儲局的政策立場可能更加偏向鷹派、經濟增長可能持續減速，以及國會中期選舉的不確定性將開始變成美股的阻力，可能使美股陷入10%的修正。