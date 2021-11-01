元朗區過去周末錄18宗二手成交

政府推動北部都會區發展，持續帶動新界西北市況向好，元朗區於過去周六、日(10月30、31日)連錄18宗二手成交，包括溱林洋房以2,678萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●薄扶林豪峰高層B室，實用面積約1,572方呎，套三房連書房間隔，擁海景，獲外區客垂青，連車位以3,630萬元成交，實用呎價約為23,092元，新買家購入上址作自用，原業主於2018年5月以約3,350萬元購入，帳面獲利約280萬元，物業升值約8%。

●西區寶翠園1座低層C室，實用面積約762方呎，套兩房間隔，享山景，以33,500元租出，實用呎租約44元，原業主於2007年12月以705萬元買入。

●西半山恒柏園A座低層3室，實用面積約1,266方呎，套三房套及工人套房間隔，景觀開揚，以2,338萬元易手，實用呎價約18,468元，原業主於2015年12月以1580萬元買入，持貨6年帳面獲利758萬元，單位升值約48%。

●西區縉城峰1座中層C室，實用面積約763方呎，三房間隔，獲同區客以2,150萬元成交，實用呎價約28,178元，原業主於2010年以約1,517萬元購入，轉手帳面獲利約633萬元，物業升值約42%。

●灣仔尚翹峰2座中層D室，實用面積約498方呎，兩房間隔，望樓景，以23,500元租出，實用呎價約47元，業主於2010年以660萬元買入單位。

●北角半山賽西湖大廈1座高層C室，實用面積約1,090方呎，套三房連工人房間隔，獲外區用家購入，以3,028萬元成交，實用呎價約為27,780元，連一個有蓋車位，購入作換樓之用。

●北角港運城3座高層C室，實用面積約532方呎，一房間隔，以1,100萬元易手，實用呎價約20,677元，原業主於2007年6月購入，當時作價370萬元，持貨14年帳面獲利730萬元。

●天后維多利中心1座高層A室，實用面積約572方呎，兩房間隔，享海景，獲區外換樓客以1,160萬元承接，實用呎價約20,280元，原業主早於1994年6月以368萬元購入自住，持貨27年帳面獲利792萬元，單位期內升值約2.2倍。

●西灣河鯉景灣8座高層H室，實用面積約799方呎，套三房間隔，享全海景，新近以1,600萬元沽出，實用呎價約20,025元，屋苑目前有約91個二手放盤，入場費由930萬元起。

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九龍區

●紅磡黃埔花園兩日錄3宗買賣，10月份最終錄得19宗，按月跌14%，平均實用呎價約16,787元，屋苑2期10座低層G室，實用面積約389方呎，兩房間隔，享內園景，最初開價728萬元，最後以696萬元成交，實用呎價約17,892元，新買家為上車客。

●旺角MOD 595高層C室，一房間隔，實用面積約388方呎，以730萬元放盤1個月，獲區內客接洽，議價後減價約35萬元，以約695萬元成交，實用呎價約17,912元，新買家為首置客，在睇樓1次後決定入市。

●奧運站帝柏海灣1座高層F室，套三房間隔，望海景，實用面積約1,006方呎，以約42,000元放租不足1個月，即吸引外區客洽詢，零議價獲承租，實用呎租約41.7元。

●長沙灣西九四小龍10月僅錄13宗成交，按月急跌50%，其中昇悅居錄6宗交投最活躍，其中8座高層H室，實用面積約491方呎，兩房間隔，望內園景，最初開價30萬元，放盤僅6小時，即獲外區用家以910萬元承接，實用呎價約18,534元。

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新界區

●將軍澳居屋頌明苑C座中層9室，實用面積約554方呎，8月份於未補價第二市場開價510萬元放售，議價後一口價減35萬元，減幅約7%，獲區外綠表買家以475萬元承接，實用呎價約8,574元。

●將軍澳峻瀅1期1座低層C室，實用面積約498方呎，兩房間隔，吸引外區上車客承接自用，單位原先叫價810萬元，議價後調減至780萬元成交，減幅約3.7%，實用呎價約15,663元。

●將軍澳MALIBU第2B座中層B室，實用面積約553方呎，兩房連儲物房間隔，望山景，近日以1,048萬元沽出，實用呎價約18,951元，原業主在2018年3月以約799.7萬元買入，持貨約3年帳面獲利約248.3萬元，物業升值約31%，新買家是家庭客，剛取得本港永久居民身份，便買樓上車自住。

●將軍澳居屋富康花園6座中層H室，三房間隔，實用面積約592方呎，未補價第二市場以約660萬元放盤1個半月後，獲外區客接洽，議價後減價10萬元，以約650萬元成交，實用呎價約10,980元，新買家為首置客，在睇樓後拍板入市自住。

●將軍澳LP6第5座中層G室，實用面積約305方呎，一房間隔，望園景，新近以645萬元沽出，實用呎價約21,148元，原業主於2018年10月以約506.2萬元購入，持貨約3年轉手帳面獲利約138.8萬元，物業升值約27%。

●馬鞍山銀湖．天峰1座低層連平台戶，實用面積約1,432方呎，四房雙套房連工人套房間隔，日前以2,228萬元易手，實用呎價約15,559元，新買家為用家，原業主於2017年以1,660萬元購入，持貨4年帳面獲利約568萬元，單位升值約34.2%。

●大圍名城1座南翼中層D室，實用面積約739方呎，套三房間隔，日前以1,358萬元易手，實用呎價約18,376元，原業主則於2010年以858萬元購入，持貨11年帳面獲利約500萬元離場，單位升值約58.3%。

●沙田第一城10月共錄約20宗買賣，屋苑41座低層H室，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以566萬元易手，實用呎價約18,618元，原業主則於2012年以280萬元購入，持貨9年帳面獲利約286萬元，期內升值約1.02倍。

●上水海禧華庭2座中層F室，實用面積約383方呎，叫價約525萬元，放盤不足一個月內以518萬元易手，實用呎價約13,525元，新買家為分支家庭客，見單位少有放盤，立即決定購入單位，打算作自住用途。

●元朗區於過去周六、日連錄18宗二手成交，交投氣氛活躍，區內溱林一座B型洋房，實用面積約2,429方呎，四房連套房間隔，花園面積約643方呎，天台面積約588方呎，附連兩個車位，原叫價2,699萬元，略減至2,678萬元沽出，呎價約11,025元。

●元朗溱柏3座中層G室，實用面積約542方呎，兩房間隔，外望開揚山景，單位減租1,000元或約6.25%，以月租1.5萬元獲承租，呎租約27.7元。屋苑目前有約15個單位放租，入場月租由1萬元起。

●屯門居屋兆康苑R座高層1室，實用面積約447方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價508萬元，議價後減價18萬元，以490萬元沽出，呎價約10,962元，略低於銀行估價約510萬元。

●東涌映灣園9座高層C室，實用面積約565方呎，兩房間隔，叫價810萬元，累減至780萬元沽出，呎價約13,805元。

●屯門公屋田景邨10座低層33室，實用面積約355方呎，未補價第二市場成交價約140萬元，呎價約3,944元。

●天水圍嘉湖山莊景湖居14座高層F室，實用面積約442方呎，兩房間隔，業主提供約500元的議租空間，最終成交月租1.15萬元，呎租26元。