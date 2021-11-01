美股道指升穿三萬六關　耶倫料科企支持最低企業稅

市場本周聚焦各國央行議息結果，道指周一早段曾升190點，至36,009點，首次升上三萬六關樓上；標指升15點，至4,620點；以科技股為主的納指漲43點，至15,541點。

外媒報道，英國巴克萊銀行行政總裁Jes Staley被當地金融監管機構展開調查，及後該行宣布Staley已辭去該行一切職務，由環球市場主管C.S. Venkatakrishnan補上。Staley因與2019年在監獄自殺身亡，有「元首級淫媒」之稱的美國富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）關係密切而被調查。

該行在聲明中指目前調查沒有發現Staley事前得知愛潑斯坦所犯的任何罪行，這也是該行自2019年愛潑斯坦事件曝光後一直支時Staley的原因，強調這次職位調動不代表該行對事件的任何立場，在調查完結前，並不適宜作出任何評價。

此外，美國財長耶倫認為，科技巨擘如引擎谷歌(Google)母公司Alphabet、Facebook、Amazon等，將會支持通過設定全球15%最低企業稅，全球將近140個國家都支持這個法案。其中，與會領袖在上周末舉行的二十國集團(G20)峰會中，均表態期望在2030年前能實行最低企業稅。

另外，日本軟銀(SoftBank)旗下願景基金以每股202.815美元出售1,000萬股送餐平台DoorDash股份，這已是該行半年內第3次出售DoorDash股票，價值共約20億美元。是次交易後，軟銀持有DoorDash 3,360萬股，或約11%公司股份。

個股方面，美國食品及藥物管理局(FDA)延遲批准藥廠莫德納(Moderna)新冠疫苗在12至歲青少年上使用，藥廠預期或至明年1月才能獲批。莫德納股價早段跌6.49%至322.8美元。

可口可樂宣布以56億美元收購飲品生產商BodyArmor，成為該公司最大的收購案，可口可樂股價早段升0.74%至53.04美元。

數據方面，美國10月ISM製造業採購經理指數(PMI)由上月的61.2點降至60.8點，顯示製造業擴張速度減慢，供應鏈問題持續。