未補價物業量跌價升　耀安邨呎價創新界公屋新高

未補價第二市場公屋及居屋交投量隨大市回落，根據香港房屋委員會臨時數字，10月份同類市場暫錄約146宗成交，按月減少約17.5%。據了解，同期計9月第二市場買賣臨時數字為177宗。該會於本月中將會更新上月全月成交數字，而9月份全月同類市場共錄約286宗。

購買力轉至未補價公屋市場，推高該類物業樓價。資料顯示，馬鞍山耀安邨一個中層單位，實用面積約385方呎，上月售350萬元，呎價約9,091元，料創新界公屋第二市場歷史新高。

市區公屋都受追捧，長沙灣李鄭屋邨中層單位，10月時售310萬元，以單位實用面積約385方呎計，呎價約8,052元創項目今年新高。黃大仙竹園北邨於上月暫錄約4宗買賣，該盤一個高層實用面積約485方呎單位，成交價318萬元，呎價約6,557元。

此外，居屋第二市場業主減價吸客。世紀21物業將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋頌明苑C座中層9室，實用面積約554方呎，8月放盤開價510萬元，即場議價後一口價減35萬元，減幅約7%，獲區外綠表買家以475萬元承接，呎價約8,574元。

●元朗兩日18刁 YOHO Town 785萬沽

北部都會區發展消息帶動，新界區交投持續向上，元朗周末兩日連錄18宗二手買賣，有外區客睇樓翌日早上到區內以785萬元入市YOHO Town兩房單位。

美聯蔡沚錡表示，上述單位為8座低層C室，實用面積約461方呎，屬「大兩房」設計，原先開價798萬元放售，新買家看好該區發展，獲減價13萬元即購入，呎價約17,028元。

中原王勤學續稱，元朗10月共錄約137宗二手買賣，由於洪水橋未來將升格為核心商務區，鄰近項目受追捧，如溱林B型洋房，實用面積約2,429方呎，四房間隔，連花園及天台，以及兩個車位，開價2,699萬元，剛減至2,678萬元沽，呎價約11,025元，約6年僅升值約6%。

事實上，業主減價加快市場承接。該行柯勇指，將軍澳天晉II第3B座低層A室，實用面積約944方呎，套四房間隔，最初開價2,080萬元，現累減200萬元，以1,880萬元易手，減幅近10%，呎價約19,915元。

●代理人數連續3個月破頂 平均6.7人爭一單

新盤市場熱鬧，吸引市民投身代理行業，據地產代理監管局最新數據，截至10月底持牌代理錄41,648人，按月再增130人，連續3個月創歷史新高。

該局資料顯示，上月代理分行數目同樣攀升，按月增17間至7,169間，亦為連續3個月破紀錄。中原據土地註冊處數據指，10月份整體樓宇買賣登記錄6,235宗，較9月下跌約15.7%，以此計算爭食指數，平均約6.7人爭一張單。

受惠新盤理想銷情，代理生意水漲船高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，中原地產香港首3季錄約42.3億元營業額，較去年同期升約34%，其中住宅部佔約37.6億元，均創同期歷史新高。公司將繼續擴充，目標由現時470間分行，增至年底490間，員工由7,000人增聘至7,500人。