新界西兩項目最快本月初開售　啟德新盤本周開價

剛踏入11月，多個樓盤隨即部署推售。新界西兩個項目預料分別於月初及本月中開售，而九龍亦有新盤準備本周開價及開放示範單位。

●天水圍Wetland Seasons Bay日內開價

胡稱，首批單位售價會以項目1期呎價作為參考，呎價約1.5萬至1.6萬元。而該盤周一(1日)對傳媒開放一個交樓標準示範單位，亦將會本周後期正式對公眾人士開放。

●洪水橋#LYOS預計周六發售

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，政府着力推動新界北發展，洪水橋一帶有意增建連接前海的跨境鐵路，料有助兩地商業及創科人才互通，帶動周邊物業升值。#LYOS坐落洪水橋，以吸引價錢推出首批單位，預料吸引大批年輕買家垂青，公司特設全行首間旗艦專門店，協助客戶了解項目最新資訊。

此外，該盤夥拍經絡按揭推出「#置低息高成數按揭計劃」優惠，經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，如客戶購入項目600萬港元或以下單位，可選擇即供付款方式，並以「舊按保」承造最高9成按揭。而選購600萬元以上至1,000萬元的單位，可選擇建築期付款方式，待項目落成後以「新按保」承造最高9成按揭。

●啟德MONACO ONE最快周內開放示範單位及開價

發展商積極部署推盤，會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德MONACO ONE於周二(2日)開放展銷廳予傳媒參觀，屆時將介紹項目戶型分布，最快周內開放示範單位及開價，首批推出至少99伙，定價將以同區新盤作參考。

而美聯物業為配合上述新盤銷售工作，周二(2日)於區內設立專門店並正式啟用，該行住宅部行政總裁布少明表示，會德豐地產於啟德區發展經驗豐富，其中MONACO及GRANDE MONACO已售出超過9成單位，相信MONACO ONE亦將備受市場歡迎。

他續指，香港經濟持續改善，物業市場亦見復甦，樓市基本利好因素不變，置業剛需強勁、息口低、資金多。受惠多個新盤銷售帶動，11月一手成交量有望錄約2,000伙水平，料年底前樓價有約2%至3%升幅。

●富豪．山峯分層單位4,219.8萬沽出

●高爾夫‧御苑頂層特色戶4,388萬元成交

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝稱，粉嶺高爾夫球會旁項目高爾夫‧御苑，周一(1日)以招標形式沽出頂層特色單位，單位為5座28樓A室，實用面積1,601方呎，屬四房間隔，附連泳池，連159方呎平台及1,148方呎天台，以4,388萬元成交，呎價為27,408元。據悉，項目至今累售428伙，套現逾56億元。

●屯門NAPA連沽兩座洋房 套現6,043.2萬元

會德豐地產旗下屯門NAPA周一(1日)招標售出2座洋房，合共套現6,043.2萬元。其中，C31號洋房，實用面積2,099方呎，屬三房間隔，附有837方呎花園及585方呎天台，以3,358.4萬元成交，呎價為16,000元。

而D2號洋房，實用面積1,763方呎，屬四房間隔，連756方呎花園，465方呎天台，透過招標以2,684.8萬元成交，呎價為15,229元。

●星凱‧堤岸新增4宗交易未有進展個案 涉3335.7萬

一手銷售資訊網資料顯示，中洲置業的沙田星凱‧堤岸再新增4宗簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展個案，涉及成交金額共約3,335.7萬元。單個相關單位分別為5座19樓A室、1座19樓C室、5座10樓G室及5座32樓G室。其中，5座19樓A室，實用面積673方呎，於上月23日以1,241.5萬元沽出，呎價18,447元，有關交易再未有進展。