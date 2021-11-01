野村4招拆解內地經濟　GDP竟是「低質」指標？

內地政府加強房地產監管等多個因素疊加下，內地經濟增長或進一步下行，惟投資者應該更想知道究竟經濟放緩到甚麼程度，中央才會讓房地產業鬆綁，以及怎樣看清中國經濟，掌握先機。野村為此提出4招，首招就是不要看參考價值甚微的國內生產總值（GDP）和失業率。

撰寫報告教路的野村證券中國首席經濟學家陸挺指，內地GDP增長數據質量不高，GDP的概念本身並不清晰，其增長指標也令人困惑，涉及基數效應，又如按年和按季變動哪個重要等，因此不宜用它判斷中央願意給政策鬆綁的「忍痛極限」。而失業率更幾乎「無用」，因內地統計相關數據時排除大多數農民工，但實際他們才是中國勞動力中最不穩定的部分。

第二招，就是結合貿易數據等多個高質量數據去評估增長放緩的規模。考慮到出口增長是過去一年最大的經濟增長動力，出口數據應受密切關注。此外，主要房地產數據、關鍵原材料產量、部分重點消費品產量、信貸增速和零售增速亦值得留意。

第三招則是學會當局關注金融體系穩定的思路，因此未來幾個月境內高收益債券違約率和內地股市表現尤為重要。就以2018年境內債券違約率上升為例，中央當時大幅放鬆貨幣政策；又如2015年時A股急挫，當局推大規模刺激措施。

最後一招則以「創意」為勞動市場把脈，具體而言是觀察內地春運交通流量，因農民工普遍會回家鄉過年，若經濟惡化，他們會失業，留在家鄉更長時間，因此農曆新年假期前後的交通數據，可準確判斷內地就業狀況，若親身視察車站人流更好。

陸挺預計，內地或於明年上半年，對房地產、能源消耗、以「清零」遏制疫情等一系列問題的立場上，作更大改變。