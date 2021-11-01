保險比較平台：投連險新指引過渡期宜縮短

香港證監會就投資相連壽險(簡稱投連險)發出新指引，保險比較平台10Life行政總裁倫沛然認為，新指引有助投連險產品披露更透明，讓客人更清晰了解投連險產品性質及收費，提升消費者權益。惟新指引推出後，市場上投連險產品實際費用是否降低、披露是否更清晰，這些需要時間觀察。

倫沛然表示，雖然此指引即時生效，但對現有產品過渡期長達18個月。鑑於這類產品高風險，而且涉及長期性質，短期退保投保人則承受重大損失，故建議應該縮短過渡期，例如12個月，讓保險公司盡快更新產品。

證監會今次要求投連險發行人需要列清楚最少3個不同年期(10年、15年、20年)的相關費用，包括平台費及保險成本，倫氏稱，此舉有助讓投資者較清晰分辨產品是否前期收費(front-end loaded)或是後期收費(back-end loaded)。

證監會是次就投連險收費作出清晰指引，列明有關收費必須公平、按比例，及相稱。例如在保險成本(COI)上，清晰地指出不能高於市場上同類產品，例如定期人壽(Term Life)。

就投連險短期退保會引致客戶損失，證監會亦列明，退保費用必須與投連險的保障性質相稱，例如本身保險成份低，似是一個基金平台的產品，應該容許較短時間內退保，且費用應要降低。身故賠償高達已繳保費150%的產品則列為高保障類，容許較高退保費用。