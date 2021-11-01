當代置業遭境外債主追數 撤派中期息
2021年11月01日 22:49
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上周未能如期兌付一筆本金2.5億美元、票面息率12.85厘的優先票據，繼而躋身違約大軍的當代置業(01107)公布，事件已導致或可能導致集團須加快償還若干其他現有重大融資安排款項，近期已接獲境外債務責任的一名債權人通知，因為一項由集團擔保的融資協議的相關款項未獲支付，而要求提早償還本金額及應計利息約2,360萬美元，並宣告相關的若干相關擔保安排可強制執行。
集團表示，正與債權人討論豁免加快償還及強制執行行動。至於公司董事會及管理層正在確認集團的還款責任及有關債權人可能要求加快償還的其他融資安排總金額，並將適時向市場作出更新。目前2023年到期、本金額為3.21億美元的9.8厘綠色票據(40525)仍未獲償還，集團並未接獲任何有關票據持有人通知須作出任何加快償還行動。
值得留意的是，由於該企所面臨的「預計之外的流動性問題」，為保留現金資源用於其營運及更好地管理營運資金，董事會議決撤銷派發2021年中期股息之建議。該企於8月16日的舉行的董事會會議上，宣派截至今年6月底止半年的中期股息每股4.81港仙，涉額1.34億港元。
當代置業表示，預計近期聘請獨立財務顧問，以協助其制定顧及境內外利益相關者之利益的整體規劃。公司現已選定若干候選人，並將於短期內確定財務顧問的聘請。股份繼續停牌至另行通知。