當代置業遭境外債主追數　撤派中期息

值得留意的是，由於該企所面臨的「預計之外的流動性問題」，為保留現金資源用於其營運及更好地管理營運資金，董事會議決撤銷派發2021年中期股息之建議。該企於8月16日的舉行的董事會會議上，宣派截至今年6月底止半年的中期股息每股4.81港仙，涉額1.34億港元。

當代置業表示，預計近期聘請獨立財務顧問，以協助其制定顧及境內外利益相關者之利益的整體規劃。公司現已選定若干候選人，並將於短期內確定財務顧問的聘請。股份繼續停牌至另行通知。