銀行監測金融犯罪　走向由科技主導

無論市場運作多麼精密，金融犯罪風險仍不容小覷。銀行界人士指，目前大部分銀行均採用基於規則(rules-based)的方法偵測非法洗錢，惟當中涉及大量人力物力，預計5至8年銀行監測金融犯罪的方法將走向由科技主導。

虛擬銀行匯立銀行(WeLab Bank)替任行政總裁及合規總監鮑明莉表示，銀行有各自的規則篩選洗黑錢活動，若客戶符合一定行為模式，例如以往涉及大額又頻密的提款等，便會被視為可疑交易，而銀行需花費大量時間和資源，整合來自不同來源的資訊再進行調查。

她稱，銀行提供愈多產品及銷售渠道，金融犯罪風險亦會提高，因此銀行除了需針對其產品、銷售渠道及客戶群外，同時需因應外來環境的變化在金融犯罪合規(FCC)的解決方案上與時並進。她舉例指，數年前客戶短時間的跨境交易或被視為可疑行為，惟透過人工智能(AI)及大數據，能更準確分析出客戶的部分交易或慣性支付模式，與其自身背景一旦相符，被視為可疑的可能性便會降低。

該行與合規解決方案公司FCC Analytics合作，建立以人工智能及大數據等科技主導的合規解決方案，以提高銀行交易監控的合規操作效率。FCC Analytics反欺詐及合規總監周偉光表示，有關合作仍處於探討階段，經過與客戶溝通痛點後，目前在數據分析及技術層面繼續探索，未來會將相關結果做總結或展示。

各國金融監管愈趨嚴格，他指，香港對合規科技人才需求龐大，現時公司有逾10名員工，冀吸納更多專才進行產品開發及技術研究。該企業務暫聚焦本地銀行、券商及保險公司，未來有意將解決方案擴展至專業人士，例如會計師等。