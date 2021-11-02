澳門上月賭收年挫四成創13個月新低

澳門賭業市況慘淡，澳門博彩監察協調局公布的數字顯示，今年10月份幸運博彩毛收入為43.65億澳門元(下同)，按年大跌四成，為1月之後首次錄得按年倒退，按月計大挫25.75%，更創下去年9月之後的單月新低。

澳門博彩業上月連番受新增新冠肺炎確診個案打擊，令傳統的10月旺季頓時陷入「冰封」狀態。今年首10個月累計，澳門賭收錄721.52億元，雖然按年增長57.3%，但只及2019年首10個月的29.24%，即新冠肺炎疫情爆發前的2019年同期不足三成。單計今年10月，比2019年10月勁插足足83.49%。

美資券商Sanford Bernstein早前曾發表報告，已料10月澳門賭收將較2019年疫情之前下跌80%，而今年全年將較2019年的疫前水平下跌69%。如以2019年全年賭收2,924.55億元計，即今年全年賭收可能僅餘906.61億元。

濠賭股股價今年一瀉如注，原因之一包括澳門政府擬修改《博彩法》，新賭牌數目和監管前景充滿變數。澳門博彩監察協調局昨指，就修改《博彩法》展開為期45日的公開諮詢期內共舉辦一場業界諮詢會及8場公眾諮詢會，出席人次累計359人，諮詢會上發言的個人及團體代表合共73人，出席者包括博彩企業代表、博彩中介人代表、博彩從業員等。

該局續指，社會各界十分關注是次修法的公開諮詢，對諮詢文本中的9項諮詢重點以及其他相關議題均有提出意見及建議。整理及綜合分析所有收集的意見及建議後，將編製諮詢總結報告。