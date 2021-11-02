美股3大指數齊創收市新高　FB漲近2%

踏入11月首個交易日，美股3大指數周一(1日)齊創收市新高，道指收報35,913點，升94點或0.26%；標指收報4,613點，升8點或0.18%；納指收報15,595點，升97點或0.63%。

投資者對於企業業績感到樂觀。截至上周五，已有超過半數的標指成分公司公布了第三季度財報，其中82%的盈利超預期。如果這種勢頭維持下去，市場預期標指公司的盈利增長率超過36%，將是自2010年以來第三高的盈利增長率。

另外，美國財長耶倫認為，科技巨擘如引擎谷歌(Google)母公司Alphabet、Facebook母企Meta Platforms Inc.(FB)、Amazon等，將會支持通過設定全球15%最低企業稅，全球將近140個國家都支持這個法案。其中，與會領袖在上周末舉行的二十國集團(G20)峰會中，均表態期望在2030年前能實行最低企業稅。

大型科技股個別發展，Alphabet收跌3.07%；FB漲1.98%；Amazon則跌1.61%。

個股方面，美國食品及藥物管理局(FDA)延遲批准藥廠莫德納(Moderna)新冠疫苗在12至歲青少年上使用，藥廠預期或至明年1月才能獲批。莫德納股價全日挫2.33%，收報337.17美元。

可口可樂宣布以56億美元收購飲品生產商BodyArmor，成為該公司最大的收購案，可口可樂全日跌0.35%，收報56.17美元

數據方面，美國10月ISM製造業採購經理指數(PMI)由上月的61.2點降至60.8點，顯示製造業擴張速度減慢，供應鏈問題持續。