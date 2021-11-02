經濟學家警告：中國正顯現滯脹迹象

中國國家統計局上周日(10月31日)公布，10月官方製造業採購經理指數(PMI)降至49.2，低於9月份的49.6，連跌兩個月。經濟學家警告稱，中國經濟出現滯脹迹象，因為物價上漲的同時，製造業活動卻持續萎縮。

外媒報道，Pinpoint Asset Management首席經濟學家Zhang Zhiwei表示，撇除2008年全球金融危機及2020年2月疫情爆發的月份，該指數創自2005年有紀錄以來最低；但與此同時，產出價格指數卻創出2016年以來最高水平。

Zhiwei警告指，這個情況反映出中國經濟很可能已正經歷滯脹。

「滯脹」是指經濟同時經歷停滯及通脹加速的情況，在1970年代首次出現，當時石油價格急升導致物價上漲，但國內生產總值(GDP)增長則大幅下跌。

他指出，一個令人擔憂的迹像是通脹由投入價格(input prices)傳導到產出價格(output prices)。他續說，在大宗商品價格上漲的推動下，投入價格通脹已經連續數月居高不下，「但10月份產出價格指數的上漲令人震驚。」

他表示，通脹壓力正從上游傳遞到下游企業。上游是指生產商品所需的輸入材料，而下游業務是那些離消費者更近的業務，包括產品的製造和分銷等。

ANZ大中華區首席經濟學家Raymond Yeung周一(1日)接受外媒訪問時稱，中國工業正明顯地出現滯脹，同時價格指數強勁上漲，由此看出內地的工業顯然處於非常困難的境地。