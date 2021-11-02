中國銀河國際：華養豬業虧損　反屬入市良機

內地於2018年5月開始的第七輪豬周期發展至尾聲，存在轉折點提前出現的迹象，並可歸類為兩大重點。第一個重點是「價格頂點提前出現」：本輪周期頂點提前6至8個月，我們預計正常的頂點時間應在2020年第二及第三季度，所以從某種意義上，這輪周期的頂點是一個區域，而不是一個點，結果反映與疫情、去產能速度相關。

第二個重點是「養殖虧損時間提前」：本輪周期首次虧損的時間提前了2至7個月，如果以糾正後的頂點區域推算，養殖虧損的時間來臨的提前幅度將更大。

我們預期，將一次探底理解為邏輯轉折點，是一個反轉信號；二次探底理解為基本面轉折點，是一個實際的確認型反轉信號。我們將10月看作是一次探底的潛在時間區域，按照9至11個月二次探底的間隔預判，預期在2022年第三季將出現二次探底，但結合前文提到的「轉折點提前現象」，不排除二次探底時間存在提前的可能。

對於本輪「W底」存在的討論，冷冬可能帶來疫症病發率高，雖然我們認為疫情爆發會影響二次探底的時間，但不影響它的出現。一般而言，在一次探底之後4至7個月內，豬價呈現逐步上升的勢頭，期內反彈幅度介乎33至43%，我們認為該反彈是「W底」形成的必要條件。

事實上，豬價在10月初探底後呈現反彈走勢，需要密切留意豬價走勢及反彈幅度，很大程度上決定了二次探底的存在。因為如果價格不反彈，或者只是小幅反彈，就喪失了「W底」存在的基礎，更深層次地說，反彈失敗導致持續虧損，現金流加速斷裂將帶來參與的小企業倒閉，加速產能出清。

以牧原股份為例，自2014年以來，僅出現6次季度虧損，且幅度可控，透過比較其季度股價走勢及淨利潤情況，可發現上兩輪豬周期過程，牧原股份虧損當季，是每輪周期過程中長期資金的最佳部署時間，當然期間波動必然是存在的。另外，牧原股份虧損季度基本對應豬周期一次探底時間。

風險方面，須關注原材料價格波動的風險、疫情帶來的風險、豬價走勢不及預期的風險。

作為豬周期一次探底正在進行中，期間除了緊密跟蹤豬價走勢以外，能繁母豬與豬價亦可作為有效追蹤指標，二次探底需要觀察本輪豬價反彈情況，從投資角度來看，養殖虧損季是買入養殖股的最佳時間，一方面，從歷史數據層面可以得到支持，另一方面在深度虧損期間，風險得到最大程度的釋放，安全邊際相對較高。基於本文分析，我們建議重點關注內地的牧原股份，積極關注溫氏股份、天康生物等養殖股。