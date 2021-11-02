道指升94點　布油漲1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報93.88；港匯見7.7823；離岸人民幣(CNH)報6.3957；美元兌日圓處114.08；歐元企1.1601，英鎊報1.3659。金價處1,792.03美元。布油報84.53美元，紐油處83.88美元。比特幣報6.11萬美元。道指期貨微跌。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水400點。

●美股3大指數周一(1日)齊創收市新高，道指收報35,913點，升94點或0.26%；標指收報4,613點，升8點或0.18%；納指收報15,595點，升97點或0.63%。

●美國10月ISM製造業採購經理指數(PMI)由上月的61.2點降至60.8點，顯示製造業擴張速度減慢，供應鏈問題持續。

●港股ADR指數全日上漲，按比例計算，收報25,562點，升407點或1.6%。

●即月恒生指數夜期收報25,472點，升367點，高水318點，成交21,606張。

●一項民意調查顯示，65%的受訪者認為美國的經濟狀況不佳，而只有35%的受訪者認為經濟表現良好，較9月份時的45%進一步惡化。

●美國總統拜登的金融市場工作小組周一(1日)發表報告稱，預期穩定幣很快就會在美國得到更廣泛的使用，但需要受到監管。

●外媒報道，電動車初創Rivian正尋求以600億美元的估值進行上市，預期最快下周美國掛牌，股份代號為「RIVN」。

●紐約12月期油收報每桶84.05美元，升48美仙或0.57%；布蘭特1月期油收報每桶84.71美元，升99美仙或1.18%。

●紐約12月期金收報每安士1,795.8美元，升0.7%，仍受制於1,800美元關。

●美國財長耶倫表示，美國經濟並未過熱，但新冠肺炎疫情可能會對美國勞動力市場造成長期後果。

●英國富時100指數收報7,288點，升51點或0.71%；法國CAC指數收報6,893點，升62點或0.92%；德國DAX指數收報15,806點，升117點或0.75%。