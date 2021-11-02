陳正犖：看好三個歐洲行業　未來數周趁低入

歐洲央行上星期四維持存款利率在負0.5厘，符合市場預期。行長拉加德在記者會上，否定了市場對央行明年加息的預期，與前一天中國和英國決策者強硬的政策，形成鮮明對比。

花旗把歐洲(英國除外)股票降至中性，未來幾個月將出現生活成本上升、勞動力和材料短缺、以及中國經濟放緩的風險。然而，大部分這些因素於明年初或會紓緩。在12至18個月的時間裏，市場應受到持續的盈利增長、高於平均水平的股息收益率、和估值合理的支持。對於配置歐洲股票比重仍較低的投資者來說，未來數星期或提供很好的入市機會。

歐洲地區擁有大量資產負債表強勁的優質公司。花旗亦看好以下幾類股份，包括歐洲金融股，這類股份的平均估值仍然便宜，市帳率只有0.75倍。即使收益率曲線未有大幅變斜，淨息差未有顯著改善，預期在貸款從低迷水平上升，以及併購活動的費用收入進一步增加的因素帶動下，平均股本回報於明年會提升。此外，大部分資產負債表強勁，或可進一步恢復派息、回購股份及回撥撥備。

第二，歐洲健康護理股，由於這類股份在整個周期中，收入及盈利都持續增長，而在疫情期間表現跑輸，因而全球受歡迎。在歐洲，健康護理行業在指數中表現良好，佔歐洲指數平均約14%，估值15倍亦合理。

最後則是歐洲綠色能源，由於歐洲地區的領導人愈來愈重視這範疇，令綠色投資機會愈來愈廣泛，在替代能源領域有所增長的成熟能源公司，及專注於替代能源的中型企業，亦不泛投資機會。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖