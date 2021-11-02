林嘉麒：超級議息周提防「灰犀牛」

港股在11月第一個交易日曾失守25,000點水平，10月中收復的20天線及50天線同告失守，即使日內跌幅收窄，惟走勢上未太樂觀。

造成跌市主因，先看中國經濟數據。官方10月製造業採購經理指數(PMI)連跌7個月，至49.2，市場預期是49.7，該數字沒有反彈之餘，更要跌至20個月新低。電力供應緊張引發的停工限產是關鍵，拖累生產指數挫至48.4。相反，以中小企為主的財新製造業PMI跟官方背道而馳，重返擴張區間報50.6，情況有驚喜，惟中小企貢獻經濟有限，加上就算10月表現好，也未必會延續至11月，整體大環境也未可樂觀。

值得留意的是，10月製造業PMI連續第二個月處於收縮區，其中，生產指數、新訂單指數、生產經營活動預期指數齊創去年2月以來最低；而生產下滑幅度高於新訂單，顯示電力供應緊張、部分原材料價格高企，衝擊供給端更甚。

雖然能源、原材料供應階段性緊張，拖累PMI表現，但主要原材料購進價格指數和出廠價格指數雙雙急升，按月分別升8.6和4.7個百分點，出廠價格更錄得2016年有紀錄以來新高，可預視10月工業生產者出廠價格指數(PPI)將更嚇人。

究竟情況會否緩和？國家已出手，能源荒問題由煤企承擔。動力煤早幾個星期投機性被炒到瘋，國家迅即要求煤礦增加產量，同時在限制煤炭基準價落閘制止，動力煤期貨暴跌多日。繼10月18日全國煤炭日產量超過1,160萬噸創今年新高後，發改委指示，力爭煤炭日產量達到1,200萬噸以上。截至10月底，電廠存煤已回升至一億噸以上。炒風不再，加上國家指導供應，能源危機警號本可以暫時消除。

不過，國家氣象局預計，今個冬季或因弱到中等強度的拉尼娜現象較大機會出現冷冬，倘若如此，北方地區11月至明年2月的供熱用煤或需要多增約1,200萬噸，南方地區12月至明年2月的居民用電或多增140億千瓦時、相當於240萬噸原煤。即是能源荒問題將在11月至明年初延續，而PMI多項數據將會在能源不足下繼續被扭曲。

另一方面，環球市場本周面對超級央行議息周，包括聯儲局在內的3大主要經濟體央行，將會公布最新的利率決議，美國勞工部還會公布10月份的非農就業報告。即管市場早已知道美國會準備宣布減少買債，惟實際對資本市場的衝擊要看澳洲、英國的利率變化。市場認為，兩者會後決議內容基調理應與聯儲局基本保持一致，不過，假如「灰犀牛」出現，相信有能力震散美股及港股。本周投資者宜格外留神，持盈保泰。

新城晉峰資產管理董事 林嘉麒

（作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份）