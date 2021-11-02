再有多國下月起取消對華貿易關稅普惠制度

中國海關總署日前公布，據《中華人民共和國普遍優惠制原產地證明書籤證管理辦法》，對輸往歐盟及英國等多地，12月起將不再簽發「普惠制原產地證書」。截至目前仍保留給內地普惠制待遇的國家只剩挪威、新西蘭及澳洲等3個國家。

普惠制全名為「普遍優惠制度」(GSP)，意思是指已開發國家(給惠國)對於原產於發展中國家(受惠國)的出口製成品、半製成品，給予普遍的、非歧視的、非互惠的關稅優惠制度。近年開始有不少國家逐步對內地取消普惠制待遇，包含2014年7月起瑞士停止簽發；2019年4月的日本；今年10月12日起的俄羅斯、歐亞經濟聯盟成員國，以及最近傳出，12月起停發的歐盟、英國、加拿大及土耳其等32國。

據海關總署公告稱，隨着內地經濟穩步發展、在國際貿易中地位提升，愈來愈多國家宣布讓停止對內地的普惠制，證明內地在國際市場具備一定競爭力，已讓內地出口貨物不能單憑普惠制原產地證書享受關稅優惠，內地方面也逐步停止簽發普惠制原產地證書。

海關總署較早前也建議企業，應盡快與國外客戶做好溝通，避免出現因缺少普惠制原產地證書而影響雙方貿易。而出口到歐盟等上述國家的貨物發貨人，如需要原產地證明文件，可改申請非優惠原產地證書。另可利用自貿區建設成果，將產品出口到簽訂雙邊自由貿易協定的國家與地區，也可享受關稅減免甚至零關稅待遇。