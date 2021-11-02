ETF焦點：人口轉型與ETF投資

隨着醫療服務普及化延長人類壽命，以及社會對生育的價值觀改變、女性參與勞動力的比例提升等多項因素令出生率下降，人口老化已成為二十一世紀的重要社會趨勢之一。在過去三期，討論了有關「大趨勢」的不同議題，包括顛覆性科技、全球暖化和城市化，今期將聚焦探討人口老化所帶來的影響，及相關科技創新所帶來的投資潛力。

聯合國數據顯示，當今全球增長最快的年齡層為65歲及以上人士 — 2019年此年齡組別佔世界人口9.1%，預計到2050年將上升至15.9%，而24歲及以下人口料將大概維持於現水平。因此，預計在2050年，65歲及以上人口將超過24歲及以下人口。部分地區的人口老化問題尤為明顯，例如歐洲和東南亞區域。

受人口老化問題影響，全球勞動人口正在減少，導致生產力下降。世界銀行估計，勞動年齡人口（15至64歲）佔世界人口比例逐步下降，預計將由2010年代初的高峰66%緩慢下降至2050年的約63%左右。

人口年齡結構的轉變帶來種種挑戰，例如要為老年人口提供充足的醫療保障，同時亦需保持社會生產力增長。要應對這些挑戰，各國政府需要重新審視人口政策，例如採取措施促進老年人就業、鼓勵更多女性投入職場、透過科技創新提高生產力及降低老年人口的醫療開支等。

生物製藥（biopharmaceutical）是透過利用生物活體製造藥物，製藥過程採用生物科技。於2020年，全球生物製藥市場規模達3,252億美元，2021年至2026年複合年增長率預計超過7%。

生物製藥受惠於基因工程技術的不斷突破，未來有望取得進一步進展。基因工程從某生物體的DNA長鏈提取基因，然後連接到另外一種生物的DNA上，是生物製藥的基礎。隨着醫學界對藥物與基因組合之間的互相影響認識加深，生物製藥有望更有效地獲應用於治療衰老相關病患，包括老年認知障礙症尿病等，並在醫療系統上扮演着關鍵的角色，或能降低老年人口的醫療支出、減輕醫療系統負擔。

在人口結構轉變下，自動化科技（包括人工智能及機械人等）可助解決勞動力衰減問題。現時，自動化科技已不局限於單調、重複性的機械活動，除了在工廠應用，還在其他行業廣泛使用。以醫療行業為例，機械人護士能執行不同的任務，例如量度患者的體溫、運送藥物，甚至與患者互動等。此外，隨着自動化科技不斷發展，它還可以與不同的科技結合，以應對人口老化產生的問題，以生物科技方面為例，人工智能可應用至檢測疾病、協助診斷及開發治療老年疾病的藥物。

與此同時，大眾愈來愈重視健康，帶動抗衰老保健產品的需求，推動生物科技市場發展。在2020年，全球生物科技市場估值高達7,529億美元，而自2021年至2028年，其複合年增長率預計將達到15.83%，新流入此市場的資金有望推動生物製藥科技進一步發展。

與其他投資一樣，ETF 涉及風險且無法保證獲利。投資者在作出任何投資決定之前，應先深入了解ETF及其相關投資風險。

香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁(Brian Roberts)