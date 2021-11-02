【瑞通推介】贛鋒最多抽升9%　投資者乘勢開Call

瑞通認股證牛熊證銷售部：道指周一(1日)收報35,913點，升94點或0.3%，再創收市新高。恒指錄5連跌，5日最多累跌1,150點，周一曾挫逾400點，跌穿25,000點關，全日收報25,154點，跌222點或0.9%，一舉失守20天和50天線。周二(2日)早段急彈逾400點，一度重上25,600點。恒指好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾8,200萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近6,600萬元，反映投資者預期港股反彈將至。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價23,500至23,599點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

贛鋒鋰業與美國電動車公司特斯拉簽署產品供應合約，約定自2022年1月1日起至2024年12月31日，由公司及贛鋒國際向特斯拉供應電池級氫氧化鋰產品，實際採購數量及銷售金額以特斯拉發出的採購訂單為準，贛鋒料對業績產生積極影響。贛鋒鋰業早前公布第三季純利按年增逾5倍後，股價進入整固期，周一收跌1.6%於143.6元，為連續第3個交易日下跌。周二早段一度飆近9%，高見157元，其後升勢略回順，上月高位161元可視作首個阻力。周一有逾10萬元淨流出其認購證(Call輪)。投資者周二乘勢開Call。

周一ATM中以美團表現最佳，僅收跌0.8%，報267.4元，維持在20天線水平上落。周二早段曾再漲近7%，重上285元以上，其後升勢稍回順。近560萬元在周一淨流入其輪證好倉，淡倉亦有逾40萬元淨流入。

中國建材截至9月30日止首3季純利135.7億元人民幣，按年升16.7%，遭券商下調目標價，其股價周一顯著受壓，一度下瀉6.4%，低見9.15元的約3個月低位，全日維持5.8%的跌幅，收9.21元。周二早段走勢回穩，曾反彈2%，升抵9.4元。周一有約40萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有小量資金淨流出。

中遠海控同樣季績後捱沽，周一曾重挫8.4%，險守11元水平，收報11.3元，降6.5%，跌穿10天和20天線。公司截至9月30日止第三季純利304.92億元人民幣，按年增長10.2倍；首3季純按年升16.5倍。股份周二早段最多反彈4.4%，重返11.8元。周一分別有逾250萬元和逾10萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。

據報指數公司富時羅素因應中國市場波動，正在考慮根據投資者的反饋，增加富時中國A50指數的成分股數目至100隻。追蹤富時中國A50指數的南方A50，周一低見17.94元後跌幅逐步收窄，全日收報18.16元，跌0.7%，20天線失而復得。周二早段窄幅爭持，高位重上18.2元。周一有小量資金淨流出其輪證好倉。

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