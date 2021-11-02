【高盛推介】美團發力突破280元 輪證點揀？
2021年11月02日 11:01
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團於上周五(10月29日)失守270港元水平後，周一(1日)繼續受壓回落，收市跌約0.8%，見兩周低位。周二(2日)早段發力反彈，高開約4%後突破280元水平，最高見285.4元。現報280.4元，升約4.9%。
有報道指美團成立負責零售相關業務的討論和決議的特別小組，戰略為「零售+科技」。國家工業和信息化部就規範電商平台「雙11」短信營銷行為召開行政指導會。會議要求電商平台要立即全面自查自糾零售、金融等相關產品的短信營銷行為，完善現有短信營銷預案等。當中美團等主要電商平台企業參會。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周一獲資金轉向流入，而過去5個交易日計，則共錄得約2,960萬元資金流入，為同期第二多資金流入的認股證相關資產。
牛熊證方面，亦見牛證於周一繼續獲資金流入，並較集中在260元收回區域的產品。熊證於周一亦獲資金轉向流入，有約110萬元，較集中在300元以上收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，則見周一北水沽出美團，錄得約1.4億元資金淨賣出。
投資者如看好，牛證方面可留意屬貼牛的美團牛(61987)，與現價有約20元收回距離。認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的美團購(26643)。價外選擇可留意年期約3個月的低街貨美團購(29498)。
美團牛61987，收回價260元，行使價257元，換股比率500，槓桿比率11.2倍，高槓桿貼牛。
美團購26643，行使價310元，2022年1月3日到期，實際槓桿7.7倍，高槓桿。
美團購29498，行使價330元，2022年1月26日到期，實際槓桿7.3倍，價外、低街貨。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意屬行使價230至280元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的美團沽(28947)。中期選擇可留意低街貨美團沽(28811)。熊證方面的近熊選擇可留意美團熊(62553)，與現價有約30元收回距離。遠熊選擇可留意美團熊(68644)，與現價有約40元收回距離。
美團沽28947，行使價242.22元，2022年1月20日到期，實際槓桿6.0倍，貼價、行使價230至280元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
美團沽28811，行使價223.03元，2022年03月09日到期，實際槓桿4.9倍，中期、低街貨。
美團熊62553，收回價310元，行使價313元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，高槓桿近熊。
美團熊68644，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率6.3倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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