亞馬遜明年開始發射衛星　與SpaceX星鏈計劃交鋒

外媒報道，亞馬遜旗下Kuiper系統周一(1日)表示，將在明年發射兩顆實驗性衛星，將是亞馬遜斥資100億美元發展Kuiper低軌衛星計劃以來首次部署。目標是向消費者提供低軌道衛星傳輸的網路服務，競爭者包括國際海事衛星組織(IMO)、OneWeb及SapceX等。

Kuiper系統預期，KuiperSat-1、KuiperSat-2兩顆衛星將在2022年第四季使用ABL太空系統打造的RS1火箭發射，ABL則表示，今年年底前將進行首次RS1試飛。

美國聯邦通訊委員會(FCC)7月批准Kuiper的低軌道衛星計劃，允許該公司發射3,200多顆衛星。不過近幾個月來，Kuiper和SpaceX在低軌道方面爭論不休，亞馬遜聲稱，SpaceX 的星鏈計劃並未符合監管要求。

由英國政府和印度Bharti Global擁有的OneWeb表示，該公司2022年底將提供全球覆蓋的低軌網路。IMO的Orchestra低軌道衛星計劃則旨在提高5G頻寬，特別是海運客戶。至於SpaceX的星鏈計劃則已經在許多國家運行，包括北美、歐洲及南美洲。