調查：3/4企業擬未來3年擴充大灣區業務規模

滙豐最新調查顯示，國際企業放眼於粵港澳大灣區的發展機遇，3/4的受訪企業計劃在未來3年內擴大在大灣區的業務規模。

大灣區城市群協同效應所帶來的增長動力，亦備受國際企業認可。超過一半的受訪企業預計，未來3年大灣區的經濟增長將在中國保持領先，其中馬來西亞和新加坡的受訪企業中，更分別有74%和61%認為大灣區將實現更快增長，反映當地業界對區域間發展前景感樂觀。

《滙豐商貿領航》調查於今年9月訪問了來自10個市場逾2,100家企業，包括美國、加拿大、墨西哥、英國、法國、德國、阿聯酋、馬來西亞、新加坡以及澳洲。

滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀表示：大灣區的迅速發展，顯示其逐步成為具國際競爭力的世界級城市群。區內不同城市的融合、創科領先優勢，以及不斷增長的居民財富，都將為國際企業帶來巨大的業務拓展機遇。

對海外企業而言，大灣區最大的吸引力在於更高的科技發展水平，這一點得到最多受訪企業的認可(35%)。其他吸引海外企業投資的因素還包括集中及先進的研發能力(31%)、充足的高技術勞動力(31%)，以及快速增長的中產階級群體和龐大的消費市場(31%)等。

正因如此，眾多的海外企業計劃未來3年內在大灣區加大投資，其中科技與創新(38%)成為受訪企業的首要投資重點，其次是提高供應鏈可靠性(33%)、加強數碼化建設(33%)、與當地企業建立合作夥伴關係(33%)，以及改善自營分銷網絡(32%)等。

陳續稱，海外企業對大灣區的營商前景十分樂觀，尤其來自是亞太地區的企業。海外投資的流入，將進一步帶動跨境資本流動與國際貿易增長，推動大灣區成為聯通區域經貿走廊的重要樞紐。

在進入大灣區開展業務時，大多數受訪國際企業(73%)選擇將第一站放在香港、廣州、深圳和澳門4個城市。其中香港憑藉與國際資本市場接軌和一流的專業服務成為最多受訪企業(37%)選擇的切入點。而廣州、深圳則以完善的產業供應鏈、強大的科技創新能力受到受訪國際企業(各有13%)的青睞。