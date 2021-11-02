元宇宙概念掀熱潮！呢隻虛擬貨幣料成新寵

Facebook正式改名為「Meta」，將營運重心放在元宇宙(Metaverse)，一款有相關概念的虛擬貨幣「Mana」一度炒高4倍，頗有之前魷魚幣爆升的影子，反映幣圈投資者對主題性炒作甚為熟手。

Mana於2017年面世，是以太坊區塊鏈上首個，也是迄今最大的多人角色扮演遊戲元宇宙「Decentraland」的代幣，玩家可透過Mana買賣Decentraland中的資產，而 Decentraland被視為是元宇宙的先驅之一。

CoinMarketCap數據顯示，Mana的價格在上周六(30日)暴漲4倍，創每枚4.16美元的歷史新高；之後價格回落至3.1美元水平。

虛擬貨幣交易所Luno亞太負責人Vijay Ayyar表示，在Facebook易名背後，Mana與其他與元宇宙相關的虛擬貨幣正在上漲，這被視為愈來愈多人接受元宇宙趨勢的迹象。Ayyar指出，現象可解讀為投機者與投資者對元宇宙投下信任票，認為元宇宙的概念正在進入大眾主流意識，而且很快就會被接受。

他續稱，自上月比特幣再創新高後，投資者開始物色其他較小型的加密或同類型的競爭幣(Altcoin)。通常比特幣突破歷史新高，就會看到資金流入其他同類型的競爭幣。