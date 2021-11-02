【高盛推介】比亞迪終結4連跌　再試300元關

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份由上周三(10月27日)起連跌4日，累計跌逾8%。周二(2日)早段汽車板塊集體領漲，當中比亞迪跑贏同業，早上高開約1.6%後升幅擴大，最高見302.2港元。現報301.8元，升約5.1%。

比亞迪日前宣布擬配售5,000萬股H股，佔擴大後已發行H股4.55%，每股配售價276元，集資138億元，擬用作集團補充營運資金、一般企業用途等。並已獲中國證監會批准。有券商料晶片短缺導致供應中斷的情況將於未來逐步改善，相關汽車行業生產活動將於年底有所恢復。該行將比亞迪列為行業首選。

觀察個股輪證資金流向，認購證於上周五(10月29日)及本周一(1日)共錄得約980萬元資金流入。

牛熊證方面，可見牛證於周一亦繼續獲資金流入，有約1,140萬元，並分布在270元以下的各收回區域產品。而周一部署熊證的資金則主要沽出較遠收回價的產品，並見有部分轉倉至320元以下收回價的貼熊。

比迪牛64920，收回價280元，行使價276元，換股比率500，槓桿比率12.8倍，市場上槓桿最高貼牛。

比迪購24837，行使價350元，2022年01月26日到期，實際槓桿6.0倍，高槓桿。

比迪購23778，行使價380元，2021年12月28日到期，實際槓桿8.2倍，價外、低面值。

比迪沽29694，行使價250元，2022年1月28日到期，實際槓桿5.5倍，貼價、行使價230至300元間產品中，槓桿最高。

比迪熊56081，收回價330元，行使價334元，換股比率500，槓桿比率8.6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

比迪熊66129，收回價320元，行使價324元，換股比率500，槓桿比率11.8倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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