渣打第3季稅前基本溢利升44%

渣打信貸減值1.07億美元，按年減少2.46億美元，反映經濟環境有所改善，但按季則上升1.74億美元。集團財務總監Andy Halford預期，如無意外信貸減值將於今年第4季繼續維持低水平，惟集團將對疫情的持續影響保持警惕，包括疫苗注射進展及各市場及行業經濟復甦不平衡的可能性。

此外，衡量銀行盈利能力的淨息差按年持平，至1.23%，至於反映股東投資回報的有形股本回報率(ROTE)按年增加270點子至7.1%，反映溢利增加的淨影響，部分被股東分派所抵銷。

資本水平方面，渣打維持較強勁的資本水平及高流動性，第3季普通股權一級資本比率(CET1)達14.6%，高於13至14%的目標範圍；當中34點子受惠於將在2022年1月1日取消的軟件補貼。集團料，如不包括軟件補貼，今年全年普通股權一級資本比率將大約維持在13至14%目標範圍的最高水平。

集團行政總裁Bill Winters表示，第3季度的收益回復增長，各項策略性重點工作繼續取得進展，金融市場業務及貿易業務的表現強勁，而財富管理業務亦繼續保持增長動力。

他指，疫情後經濟復甦之路仍然不平，尤其受到供應鏈影響復甦步伐，幸而亞洲多個市場出口表現強勁，增長令人鼓舞，預期今年全年收入按固定滙率基準計算，將與2020年全年收入相若，而今年第4季度將繼續降低，反映與過往年度相若的季節性因素，且國際財務報告準則第9號利息收入調整乃屬正常。今年全年基本業務勢頭強勁，2022年全年度收入可望重返增長率5至7%的指引水平。