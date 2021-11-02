港交所：SPAC可補充新股上市渠道不足　力求取得平衡

香港交易所行政總裁歐冠昇(Nicolas Aguzin)在一個活動以視像演說時稱，港交所會繼續完善上市制度，並提高市場的多樣性、廣度及深度，以確保市場及行業可持續發展，包括未來推出的新股結算平台FINI、剛結束市場諮詢的特殊目的收購公司(SPAC)上市制度等。

他重申，SPAC能夠補充目前傳統新股上市渠道的不足，強調有關制度要在投資者保障及吸引創新企業中取得平衡。

新冠肺炎疫情改變行業生態，他指出，疫情促使企業加快適應科技使用，而數碼化亦改變社會消費模式，並為企業帶來發展機會，特別是生物科技、醫療健康、金融科技及電子商務等相關板塊。

歐冠昇又提到，今年全球對生物科技公司的投資已超過570億美元，而全球資產配置的強勁需求，帶動醫療健康企業發展。港交所自2018年改革上市制度，為新經濟企業打開大門。在允許尚未有盈利或收入的生科企上市後，香港現已成為亞洲最大、全球第2大的生物科技集資中心，另有不少大型中資企業透過在港第二上市回流，認為新經濟、生物科技和醫療保健領域等企業，無疑是本港資本市場日後發展的重要引擎。