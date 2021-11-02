高鑫零售冀下半財年業務可錄正增長或持平

公司5月時預計今年將達高單位數的增長，他承認當時還沒意識到社區團購業務競爭如此激烈，加上疫情及豬肉CPI下降等因素，認為「目前的經營環境是4年以來最困難的時期」，預料下半財年毛利率不會有明顯改善。他相信，要待市場上所有線上業務收費後，高鑫成為最後一家收費的公司，其盈利能力才會大幅提升，但集團將持續提升供應鏈能力和業務拓展，以增加競爭力。

不過，他強調，集團表現仍較同業優異，期間進一步拉遠與市場最大競爭對手的盈利差距，由過去的2個百分點，擴大到4至5個百分點。

林小海續指，公司一直與阿里巴巴維持緊密合作，過去有B2C業務淘鮮達的合作，去年則成為天貓超市半日達的供應服務商，今年共享庫存業務達50%增長，對集團貢獻接近2個點子的盈利水平。他續指，公司亦是阿里MMC(社區電商)最大合作夥伴和服務商，對公司業績規模是重大的驅動力，未來將持續加大發展平台入駐和供應鏈服務，並在用戶線下體驗方面加深合作，目前仍在探索當中，冀旗下實體店可成為阿里的線下體驗中心。

他表示，公司未來會在線上和線下發展取得平衡，強調門店是集團最重要的資產，未來仍會繼續開新店，但選擇時機會較為謹慎。而目前已與逾百間店舖接觸，當中有50多間達成合作意向，20間已簽訂合約。集團會持續在已進駐大賣場及超市的230個城市增加分店，以及在二、三線城市擴展業務，形容未來開店策略是「多業態、全渠道」，「大中小潤發將齊頭並進」。

另外，林指出，豬肉價格下降，導致集團期內豬肉銷售按年上升逾兩成，但銷售額亦同時下跌兩成，惟預計豬價已觸底，近期亦有所反彈，料未來價格將回穩。至於蔬菜價格仍持續上漲，但集團會積極控制成本應對，期望成為市場上最後一間加價的店舖。