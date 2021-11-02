王品弟：資金追捧磚頭　樓市具後勁

《施政報告》出爐後，本港樓市「撥開雲霧」見青天，後市前景明朗化，推動發展商加快推盤步伐。近期焦點紅盤連環出擊，市場預期年底前有近萬伙新盤供應有機會登場，適逢放寬按揭保險措施2周年，續開上車換樓方便之門，相信新盤旺市勢將延續。雖然新盤銷售風頭蓋過了二手市場，不過市場氣氛正面，吸引資金持續追捧「磚頭」，二手市場表現亦相當不俗，料第四季一二手交投均見向好，整體樓市仍然後勁十足。

第四季有多個新盤緊接登場，按區域劃分，以將軍澳、沙田、元朗及天水圍等區為焦點區域，力吸各路客源，預期今季新盤銷售量有機會超越5,000伙水平，較上一季升約2成，並創近10季新高。若以全年計，今年新盤銷售量更有望挑戰1.8萬伙，按年升近兩成半。

值得注意，雖然疫情陰霾未散，不過二手交投過去一年仍然持續上升，相信與2019年10月政府宣布放寬按揭保險措施有關。據土地註冊處資料顯示，2019年11月至今年10月(截至18日)，二手住宅註冊量共錄104,252宗，較早兩年(即2017年11月至2019年10月)的86,762宗二手住宅註冊量升約兩成，反映放寬按揭保險措施湊效，近兩年間成功協助不少市民上車置業。當中以中價物業最受惠相關政策，從數據可見，逾600萬至1,000萬元二手物業的二手住宅註冊宗數表現突出。該類金額的物業二手註冊量，於近兩年間錄約43,873宗，較前兩年同類銀碼的25,166宗二手註冊量，大幅上升約74.3%。

疫情受控，本港經濟活動逐漸回順，加上政府發放電子消費券本地消費及提振經濟，各行業失業情況有改善，香港失業率續創疫情以來最低，為市場帶來正面訊息，無疑為有意置業人士注入強心針。現時本港置業剛需強、息口低、資金充沛及供應少等利好因素未變，購買力持續釋放，相信樓市後勁仍然十足，料年底前樓市續旺。

香港置業研究部董事 王品弟