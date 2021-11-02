內地鼓勵「囤糧」引備戰憂慮　食品股急漲

內地疫情反覆，加上食品價格高漲，內地商務部敦促地方確保冬季食品供應充足，鼓勵家庭儲存一些生活必需品。上述言論引起居民擔憂，甚至與疫情擴散、寒流料將來襲及台海緊張局勢聯繫起來。

官媒為此發文降溫，指人們不應過度解讀和感到焦慮。不過食品製造股在中國內地和香港市場上揚，麵食生產商克明食品一度接近漲停，桃李面包也一度漲6.5%。

商務部周一印發通知，敦促地方當局穩定價格，保障今冬明春蔬菜等生活必需品的供應。通知還稱，鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要。

事實上，內地居民的擔憂並非無的放矢．因為當地新一波新冠肺炎疫情擴散到了內地超過一半的省份，引發了新一輪的封鎖和旅行限制，商務部通知引發了對其與新冠疫情不斷蔓延有關的猜測。

另外，受降雨、低溫等氣候影響，最近幾周蔬菜躉售價格已經飆升，有些時候甚至比肉還貴。內地本周料將迎來一股寒流，一些地區的氣溫預計將下降至多15攝氏度。在冬季氣溫下降、供應趕不上新春前需求增加的步伐時，蔬菜價格通常會上漲。