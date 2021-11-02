內地90後人均負債逾12萬人幣　網絡平台都有責任？

綜合內媒報道，內地年輕人的債務危機與「犒勞自己」等理念的大行其道有關，有內地網民指，「雙11」期間各類優惠令人眼花繚亂，若是跟不上潮流，「就像損失了一個億」。

內地「雙11」大型促銷活動即將來臨，全國都在計劃買甚麼之際，社群網站豆瓣「負債者聯盟」小組的數萬成員，卻正掙扎於負債及努力還錢的困境中。動輒10萬元人民幣(下同)、甚至數十萬元的債務，大多來自「超前消費」，且多為年輕族群。

去年「雙11」剛過不久，內媒就披露了「負債者聯盟」多個身陷債務的例子。當中包括其時28歲的朱麗(化名)欠款本金10萬元、逾期九個月，「雙11」後的第六天(11月17日)，開始有人上門催債，朱麗嚇到辭掉需要出門的工作，只留線上兼職，因為擔心催款人發現她在家，天色漸暗後，亦只敢用微亮小夜燈為客廳及廚房照明。在焦慮及恐懼下，朱麗夜不成眠，不自覺地想着「自己是怎麼變成今天這個樣子的」。

而24歲的韓文聰(化名)亦是負債者聯盟一員，在六個網貸平台貸款以及一張信用卡，加上積欠同事的現金，總負債近22萬元。以朱麗、韓文聰的個案發現，超前消費及電動遊戲是年輕人最主要的欠債原因。

2019年11月，網上訪問3,036名年輕消費者後發表的《中國消費年輕人負債狀況報告》顯示，86.6%的年輕人都在使用信貸產品，實質負債者約佔44.5%；其中12.4%信用貸款為房貸，但更多用於生活及休閒。

而滙豐銀行曾於年初公布的數據顯示，內地90後人均負債12.7萬元，需要18個月不吃不喝才能還清，負債額於亞洲同齡中排名第一。至於創建近兩年的「負債者聯盟」成員，債務狀況更為嚴重，有調查指人均負債30萬元，「月薪4,000元負債30萬」、「25歲負債40萬」、「網購負債70萬元」的成員比比皆是。

而該批年輕人的「債主」主要是近年興起的各類網絡借貸平台。由於網上信貸的門檻低，「手機加身份證，就能借錢」，簡單且不用欠人情債。

有負債者聯盟小組成員表示，由2017年開始，借款由數千元膨脹到1萬、2萬元，而隨着債務愈來愈多，只能靠著「以貸養貸」來緩解，貸款一度達15萬元，要省吃儉用三年才清償大部分債務。

甚至有年輕負債族未能走出債務而自尋短見。2019年8月，有南京知名大學生畢業兩個月後，墜樓身亡，而此前一年間，他共由10家金融機構貸款36次，累計獲款7.2萬餘元；同年，25歲安徽青年小雲(化名)也因以貸養貸無力償還，在欠款到期日喝農藥自殺。

內媒調查發現，監管部門雖明令禁止金融產品過度營銷，惟各種平台推波助瀾，網絡借貸據點早已遍布網絡世界。

一名曾經任職消費金融公司的人士透露，網絡平台可獲得實收利息20%至30%的回報，與自身付出與所承擔風險相比，十分划算，亦是促使網絡平台為貸款經營機構賣力營銷的關鍵。